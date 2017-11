Questo imballaggio della birra è commestibile, per proteggere gli animali

Un imballaggio per le lattine di birra completamente commestibile è stato inventato dalla Saltwater Brewery, ditta statunitense produttrice di birra artigianale, in partnership con l'agenzia pubblicitaria We Believers.

Il problema della plastica nell'oceano

Una tecnologia innovativa e biodegradabile