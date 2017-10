La Lombardia progetta 315 km di nuove autostrade. Migliaia di ettari di terra diventeranno asfalto

Con 315 chilometri di nuove autostrade le giunte della Regione Lombardia di Formigoni prima e quella di Maroni poi progettano un futuro di asfalto per le campagne lombarde. Vecchi progetti che sembravano ormai accantonati sono stati riesumati - attraverso il Programma regionale della mobilità e dei trasporti (Prmt) - tra cui la Cremona-Mantova, la Broni-Mortara, la Valtrompia, la Tirreno-Brennero, la Pedemontana, l’interconnessione Pedemontana-Brebemi alle quali si aggiungono la Toem (Tangenziale ovest esterna Milano) e le già realizzate Brebemi e Teem (Tangenziale est esterna Milano). L'attuale rete autostradale si estende per 700 chilometri. Significa che la Regione ha pianificato un aumento quasi del 50 per cento.

Lo stato fa da garante

A rimetterci sono gli agricoltori

Un costo in acqua e anidride carbonica