Dov’è Cassinetta di Lugagnano? Nel futuro

E' stato premiato a Roma il sindaco di Cassinetta di Lugagnano (in provincia di Milano) Domenico Finiguerra: è il Personaggio Ambiente Italia 2011. In 40 giorni ha preso il 17% delle preferenze dei votanti, oltre 7.500 persone online. Ha vinto un sindaco che è stato uno dei primi promotori delle "case dell'acqua", che si è tuffato con successo nelle attivita' di divulgazione ecologica nei blog e nei social network (la sua pagina di Facebook sull'acqua pubblica sta per arrivare a un milione di 'mi piace') e che infine ha promosso il movimento nazionale Stop al consumo di territorio. Invece di cemento, cerimonie nuziali. Panda invece di auto blu Urbanizzazione a crescita zero e un piccolo business dei matrimoni che valorizza le qualità naturali del paesaggio per risarcire le casse pubbliche di quello che non entra con gli oneri comunali sulle nuove costruzioni. In questo Comune sulle sponde del Naviglio Grande, ovest di Milano, l'area edificata è ferma al 19% dal 2007. Quattro quinti del territorio sono liberi dal cemento e così rimarranno, perlomeno nelle intenzioni del sindaco Personaggio Ambiente Italia 2011. Domenico Finiguerra, che è tra i promotori del movimento nazionale "Stop al Consumo di Territorio" partito da Cassinetta nel 2009, ha cominciato stoppare la cementificazione... a casa sua. Nel suo Comune. "Abbiamo puntato tutto sul recupero degli edifici esistenti - dichiara all'Ansa - ad esempio una villa del Settecento, che stava cadendo a pezzi, da cui abbiamo ricavato 23 nuovi appartamenti senza aumentare la volumetria", spiega il sindaco quarantenne. La scelta di impedire nuove costruzioni priva le casse degli oneri di urbanizzazione, soldi che chi costruisce dovrebbe versare al Comune. Per questo, racconta Finiguerra, "abbiamo dovuto alzare letasse sulle seconde case e sulle attività produttive, motivando la richiesta ai cittadini con la tutela del paesaggio. Ma abbiamo anche tagliato tutte le spese di rappresentanza e ci spostiamo con una Panda verde". La stessa auto che il primo cittadino offrì a Silvio Berlusconi nel 2010 chiedendo, in cambio, che il governo rinunciasse a un'auto blu. Per aumentare le entrate, l'amministrazione ha fatto ricorso alla fantasia. "Ci siamo inventati i matrimoni a mezzanotte nel palazzo municipale, scambi di anelli in ville settecentesche, all'aperto nel parco comunale e sul Naviglio, a bordo del nostro imbarcadero", spiega Finiguerra. L'anno scorso 50 coppie di turisti hanno scelto di scambiarsi i voti nuziali a Cassinetta, e nelle casse del Comune sono arrivati 30mila euro: "più o meno quello che avremmo ricavato lasciando edificare su 500 metri quadrati di terreno". Il premio Personaggio Ambiente Italia Il premio e' nato l'anno scorso per dare un riconoscimento a chi svolge un ruolo di rilievo nell'ecologia in Italia. La rosa di 21 nomi che si sono dati battaglia a suon di click era stata preselezionata da un comitato di direttori, giornalisti e blogger. Alle spalle di Domenico Finiguerra si sono piazzati, con il 14,2%% dei voti, i pescatori di Torre Guaceto, promotori di un progetto di pesca sostenibile nella riserva di Brindisi. In terza posizione, con il 12.4%, Peter Brandauer, presidente di Alpine Pearls, associazione che promuove un'esperienza di vacanza ecocompatibile. Fuori dal podio per una manciata di voti padre Alex Zanotelli, missionario, ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani volti a creare condizioni di giustizia solidale e di pace. Rispetto all'edizione precedente, spiega il segretario del Comitato tecnico Mario Notaro, "abbiamo più che raddoppiato i voti, un segno del crescente interesse per le tematiche legate all'ambiente, al clima, alla sostenibilità". A vincere, afferma, "è stato il fare, le buone idee e le buone pratiche. Vince chi non resta indietro e guarda avanti, con quello che c'è e che si può cambiare".