Salviamo le chiocciole d’Italia. Questo è il progetto di Friend of the Earth

Le chiocciole ci riportano con la mente al periodo dell’infanzia, quando molti di noi si divertivano a raccoglierle e cercare di nutrirle con la lattuga, o a collezionarne i gusci. Ora che siamo adulti, però, raramente ci rendiamo conto che anche loro hanno bisogno di protezione. “Qualunque essere vivente merita di essere tutelato. Tutti gli animali hanno pari dignità e fanno parte del sistema che comprende anche l’uomo”, ha ricordato Simone Cianfanelli, responsabile scientifico del progetto Salviamo le chiocciole d’Italia promosso dall’associazione Friend of the Earth in collaborazione con il Museo di storia naturale dell’Università di Firenze La Specola.

Lo scopo del progetto

Negli allevamenti ex situ viene ricreato l'habitat naturale delle chiocciole

Sono molte le minacce per le specie d'acqua dolce

L'Italia come culla della biodiversità