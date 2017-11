Siccità in Italia, l’emergenza continua anche a ottobre con precipitazioni pressoché assenti

Il mese di ottobre non solo ha fatto registrare temperature insolitamente calde, ma anche un drastico calo delle precipitazioni rispetto alla media: solo il 22 per cento della pioggia prevista è arrivata in quello che dovrebbe essere il mese più piovoso dell’anno. Città come Torino e Imperia non hanno assistito ad alcuna precipitazione, mentre a Milano, Genova, Firenze e Napoli sono caduti soltanto 10 millimetri di acqua, come riporta il sito di meteorologia 3Bmeteo.com.

I dati sono allarmanti

La siccità in Italia ha causato incendi e danni ingenti all'agricoltura