Troviamo il coraggio di sconfiggere lo smog

È stato perso fin troppo tempo, adesso bisogna rimediare ai ritardi e al lassismo di chi per anni ha preso sotto gamba il problema. Lo smog che sta paralizzando l’intera Pianura padana va sconfitto una volta per sempre mettendo in campo interventi seri, nazionali, regionali e locali, che devono diventare strutturali. I provvedimenti tampone hanno mostrato tutti i loro limiti: sono almeno vent’anni che si fronteggia l’inquinamento urbano senza successo, con targhe alterne, domeniche a piedi, blocchi del traffico. Ma in Italia si continua a morire per l’aria inquinata con oltre 60mila morti l’anno nel nostro Paese a causa dell'esposizione ad inquinamento da polveri sottili (Pm 2,5), ossidi d'azoto (NO2) e ozono (O3).

Il Nord Italia nella morsa dello smog

La cura allo smog è politica

L'Europa che fa scuola