Elefanti, gli Stati Uniti legalizzano l’importazione di trofei di caccia da Zambia e Zimbabwe

Zampe di elefante da usare come sedie, code da appendere al muro, proboscidi da mostrare agli amici. Tutto questo suona come orripilante alle orecchie di ognuno di noi, ma rischia di tornare di moda negli Stati Uniti dopo che il dipartimento di Pesca e fauna selvatica (Fish and wildlife service, Fws) ha annunciato, durante un forum sulla fauna africana, che i resti degli elefanti uccisi dai cacciatori americani in Zimbabwe e in Zambia possono essere nuovamente importati negli Stati Uniti. Il permesso vale per tutti gli animali cacciati legalmente a partire dal 21 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018.

Le "motivazioni" del provvedimento

This photo of Trump Jr holding a bloody piece of dismembered elephant may be the best accidental metaphor ever. pic.twitter.com/SozMbr6W6x — Christopher Orr (@OrrChris) 3 marzo 2016

Gli elefanti stanno sparendo dalla faccia della Terra

La caccia non è un'alternativa