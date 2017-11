Storie di uomini e di lupi

Più che un animale il lupo è un archetipo. È considerato l’animale totemico per eccellenza, da un lato incarna il lato oscuro e primordiale della selva, simbolo di paura e morte, dall’altro evoca conoscenza e rivelazioni epifaniche nelle antiche tradizioni nordiche. In tempi più recenti il lupo è diventato sinonimo di ferocia e per questo vittima di una caccia spietata che ha portato la specie sull’orlo dell’estinzione. In Italia questo grande predatore ha rischiato di scomparire, negli anni Settanta rimanevano sull'Appennino meno di 100 esemplari. Negli anni successivi, grazie ad un efficace sforzo di protezione e a leggi europee di tutela come la Convenzione di Berna, il numero di lupi è notevolmente aumentato, si contano oggi nel nostro Paese tra i 600 e i 1.000 esemplari. Il rapporto tra uomo e lupo però continua ad essere travagliato, ecco alcune storie della convivenza tra l’uomo e il signore dei boschi.