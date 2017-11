I vortici di Karman sono mulinelli che si creano nel cielo quando le correnti d’aria trovano un ostacolo sul loro percorso e sono costrette a separarsi. Sono stati osservati per la prima volta dal fisico ungherese Theodore von Kármán nel 1912, da cui prendono il nome. Oggi vengono fotografati da molti satelliti: al largo del Messico, vicino alla costa del Cile, nei paesi nordici, sul mar Cinese orientale o sopra le isole Canarie, solo per citare alcune località.

