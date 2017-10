Ai combustibili fossili 550 miliardi all’anno di sussidi, quattro volte più che alle rinnovabili

I sussidi ai combustibili fossili come fonte d'energia, si legge nel nuovo World Energy Outlook della International Energy Agency, hanno raggiunto i 550 miliardi di dollari nel 2013. Più di quattro volte quelli elargiti a favore delle energie rinnovabili. Un ostacolo agli investimenti in efficienza e in fonti pulite. E se si calcolassero anche i costi ambientali e alla salute, la cifra decuplicherebbe.

Dal Medio Oriente all’Italia, le storture dei sussidi a petrolio e fonti fossili

Calcolando i costi indiretti, si arriva a 5.300 miliardi di dollari all'anno

Eliminando i sussidi alle energie fossili, emissioni in calo già dal 2020