Babywearing, portare i bambini fa bene alla (loro) salute

In inglese si dice babywearing (letteralmente “indossare il bambino”), in italiano viene tradotto semplicemente con “portare”. Nella pratica, significa trasportare i bambini sul proprio corpo, sostenendoli con fasce di tessuto, marsupi ergonomici o altri supporti appositamente studiati. Si tratta del sistema più antico e universale per trasportare i bimbi piccoli, che ricorda da vicino le abitudini di molte altre specie di primati, con le femmine che si muovono con i piccoli aggrappati alla propria pelliccia. Anche per noi umani, in realtà, il babywearing è stata di fatto l’unica opzione possibile fino alla metà del 1700, quando in Francia è stata inventata la prima carrozzina per neonati, e resta tuttora un’abitudine largamente diffusa in molte parti del mondo.

Babywearing, per il bene dell'ambiente e del bambino

Come scegliere il portabebè adatto