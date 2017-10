Le vecchie caldaie inquinano il triplo delle auto e alzano i livelli di pm10

La riduzione delle emissioni è da anni uno dei principali obiettivi perseguiti dal mondo dell’auto. Volenti o nolenti, i costruttori – salvo rarissime eccezioni – hanno recepito le più recenti direttive antinquinamento, stanno sviluppando motorizzazioni alternative e guardano alla mobilità elettrica come a un orizzonte sempre più vicino e concreto. Nonostante ciò, la qualità dell’aria nelle principali città italiane non è migliorata in modo sostanziale. Il trasporto pesante, o meglio l’industria della distribuzione, ha una parte di responsabilità, ma non sufficiente per spiegare le elevate, anzi elevatissime, concentrazioni di pm10 (polveri sottili) che puntualmente affliggono i centri urbani. Un problema che ha origini “casalinghe”, in quanto legato ai sistemi di riscaldamento obsoleti o non a norma.

Il pm10 prodotto dalle auto è la metà

Le stufe a pellet generano polveri sottili

È necessario sostituire le caldaie a gasolio