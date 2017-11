Le esplorazioni alla ricerca di gas e petrolio mettono in grave pericolo la fauna marina

Come dice il nome, le prospezioni geosismiche utilizzano onde sismiche, analoghe a quelle generate durante un terremoto, per esplorare la struttura e le caratteristiche del sottosuolo. A seguito dell’evoluzione tecnologica e della crescente domanda di combustibili fossili, queste esplorazioni vengono ora condotte durante tutto l’anno, a latitudini sempre più elevate e in acque sempre più profonde. Particolarmente a rischio è l’Artico, dove la diminuzione dell’estensione dei ghiacci ha aperto un potenziale ancora non sfruttato per l'esplorazione e l’estrazione di idrocarburi su larga scala.

I rischi per le specie marine

Come funzionano le prospezioni geosismiche

Una prospezione geosismica marina viene effettuata grazie a una o più navi che in genere utilizzano uno o più air gun, che costituiscono la sorgente dell’onda sismica. Quando viene attivato (di solito una o due volte al minuto), l’air gun rilascia una bolla d’aria compressa e genera un impulso sonoro diretto verso il basso. Mentre viaggia attraverso la colonna d’acqua e nel fondale, l’onda acustica viene riflessa e rifratta da strati di roccia dalle diverse proprietà. Le navi trainano anche uno o più cavi di ricezione contenenti idrofoni (microfoni subacquei), che raccolgono l’eco riflessa dell’onda sismica. Le caratteristiche dell’eco e il tempo che impiega ad arrivare ai ricevitori danno informazioni su ciò che l’onda ha incontrato nel fondale e forniscono un’immagine dettagliata della struttura di quest’ultimo. Le prospezioni geosismiche di natura commerciale hanno in genere lo scopo di identificare bacini di idrocarburi sottomarini, di modo che le compagnie petrolifere sappiano esattamente dove devono trivellare per estrarre le risorse. Questo tipo di indagini è anche utilizzato a fini di ricerca per studiare le proprietà geofisiche dei fondali marini.

Il rumore come forma di inquinamento: serve una maggiore regolamentazione