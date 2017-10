Germania. Il 90 per cento dell’energia consumata proviene da rinnovabili

Il record è stato registrato alle 11 di mattina di domenica 8 maggio 2016. A quell'ora infatti sui 57.78 GW consumati dalla rete, 54.83 GW provenivano da fonti rinnovabili. Solare, eolico, idroelettrico e biomassa stavano fornendo più del 90 per cento dell'energia richiesta da lampadine, boiler, pc e qualsiasi altro sistema funzionasse ad elettricità. Indubbiamente questo record è stato raggiunto grazie a condizioni particolarmente favorevoli: si trattava della mattina di un giorno festivo, quando la domanda di energia era certamente inferiore rispetto agli altri giorni della settimana. Si tratta comunque di un risultato significativo, che pone la Germania in testa per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Secondo i dati forniti dalla German energy transition, nel 2015 il 30 per cento dei 647 TWh di energia prodotti all'anno proveniva da fonti rinnovabili, il 24 per cento dal carbone di lignite, il 18 da carbone e il 14 da nucleare. Ciò significa che la transizione energetica del paese è sì iniziata, ma che i combustibili fossili continuano ad essere ancora la maggiore fonte nazionale.

Se la Germania è avanti, l'Italia è ai primi posti per il solare

Immagine di copertina © Sean Gallup/Getty Images