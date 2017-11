Le cose da fare nel 2017 per sostenere la mobilità elettrica

Dei vantaggi della mobilità elettrica abbiamo parlato spesso. E l’industria, come hanno dimostrato i recenti CES di Las Vegas e Salone dell’auto di Detroit, sta andando in questa direzione. Attualmente, la trazione elettrica sembra essere la migliore soluzione di trasporto, concreta, pratica e accessibile, per mitigare l’impatto dei trasporti sulle alterazioni del clima. Perché? Un veicolo elettrico nell’utilizzo non emette CO2, non produce emissioni inquinanti e non produce particolato. La riduzione dell’inquinamento acustico è notevole e i costi della manutenzione sono ridotti (e non c’è olio motore da smaltire).

1) Agevolare economicamente la mobilità elettrica

2) Predisporre incentivi statali e ridurre le imposte

incentivi diretti al momento dell’acquisto, riservati a privati e imprese;

affiancamento dell’incentivo dei produttori a quello del Governo, come già avvenuto in passato;

detrazione fiscale analoga a quella utilizzata per le ristrutturazioni edilizie.

detrazioni riservate al settore del noleggio a lungo termine (oggi circa il 50 per cento del mercato elettrico complessivo).

3) Integrare le reti energetiche con le batterie delle auto

4) Definire tariffe agevolate per la ricarica elettrica

5) Realizzare un’infrastruttura di ricarica efficace

6) Aggiornare il Codice della strada