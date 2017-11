A Milano il primo nido vegano d’Italia

In rete se ne è parlato soprattutto come il primo asilo nido vegano d'Italia, ma quella di Naturà, nido famiglia recentemente aperto a Milano, è una filosofia che va oltre la semplice scelta dell'alimentazione su base vegetale. La struttura milanese, infatti, ha adottato la sostenibilità ambientale come proprio criterio principale a tutto tondo: arredi ecologici, giochi realizzati con materiali naturali, laboratori di riciclo creativo, attività all'aria aperto e pannolini lavabili, forniti dalla stessa struttura.

Tutto bio e a basso impatto

La dieta vegana

L'offerta didattica sostenibile