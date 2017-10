Ramez Naam. Le rinnovabili ormai costano pochissimo e sono pronte per salvarci dai cambiamenti climatici

Dopo aver lavorato tredici anni alla Microsoft, l’azienda leader nel settore dell’informatica, e aver contributo allo sviluppo di programmi “cult” come Outlook e Internet Explorer, Ramez Naam, nato al Cairo, in Egitto, ma cresciuto negli Stati Uniti, ha dedicato la sua professionalità di informatico (computer scientist) alla divulgazione delle potenzialità legate all’innovazione tecnologica. Per la Singularity University (Su) Naam è speaker di punta specializzato nei sistemi energetici e ambientali. Ed è in questa veste che l’abbiamo intervistato. Naam, infatti, ha partecipato all’ultimo summit che la Su ha tenuto a Milano, il 27 e 28 settembre. Le sue parole sono state chiare e decise: “L’energia pulita, più di qualsiasi altra cosa, è la soluzione che ha il maggiore impatto contro i cambiamenti climatici”.