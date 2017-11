Ricarica low cost per le auto elettriche grazie allo stoccaggio domestico dell’energia

La ricetta per la mobilità sostenibile del futuro prevede tre ingredienti fondamentali: le auto elettriche, l’energia ottenuta dalle fonti rinnovabili e i sistemi di stoccaggio domestico. Questi ultimi in costante espansione, dato che alla nota tecnologia Powerwall dell’americana Tesla, specializzata nella realizzazione di vetture a zero emissioni, si sono affiancate le proposte della giapponese Nissan, della tedesca Mercedes-Benz e, ora, anche del colosso Bmw. Realtà unite dalla visione in base alla quale l’automobilista di domani non sarà un semplice fruitore di servizi, ma anzi diventerà egli stesso un produttore d’energia.

Stoccaggio d’energia dalla rete o da fonti rinnovabili

Nissan prevede lo stoccaggio con batterie riciclate

Il sistema di stoccaggio Bmw arriva a 33 kWh

Lo stoccaggio domestico alla base della città del futuro