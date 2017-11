Trasporto pesante, la grande distribuzione crede nella sostenibilità

La movimentazione delle merci su gomma ha un peso determinante tanto in Europa quanto in Italia. Se, infatti, nel Vecchio Continente rappresenta il 74 per cento del volume complessivo dei trasporti, nel nostro Paese raggiunge l’85 per cento. Il trasporto commerciale, inevitabilmente, ha un impatto ambientale tutt’altro che marginale. Nel 2013 quantificabile, in base ai rilevamenti dell’Eea (European environment agency), l’Agenzia europea dell’ambiente, nel 20 per cento delle emissioni globali di gas serra. Da allora, però, sono stati compiuti passi da gigante. Sia sotto il profilo normativo, sia grazie all’iniziativa dei costruttori di mezzi pesanti. In primis la svedese Scania – specializzata in veicoli industriali – che può vantare una delle gamme più ampie e complete di camion ibridi o alimentati mediante carburanti alternativi.

Tavola rotonda sulla sostenibilità a Ecomondo

La sostenibilità è un valore da conquistare

La sostenibilità deve essere competitiva

Il nuovo motore a gas di Scania è efficiente e sostenibile