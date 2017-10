Effetto Trump, Ford annulla gli investimenti in Messico e punta sulle auto elettriche

Il ciclone Trump inizia a far sentire i propri effetti. A pochi giorni dall’insediamento alla Casa Bianca, il futuro presidente americano ha utilizzato quella che sembra essere la sua arma preferita, vale a dire i cinguettii di Twitter, per scagliarsi contro General Motors e Toyota, ree di produrre vetture in Messico. The Donald ha minacciato l’introduzione di pesanti dazi doganali, quantificabili nel 35 per cento del valore delle auto, qualora GM continui l’attività oltre frontiera e il gigante nipponico decida di aprire una nuova fabbrica a Baja. Un anatema dirompente quanto un terremoto, dato che la Ford, con un tempismo perfetto, ha annullato la costruzione di una nuova struttura da 1,6 miliardi di dollari, prevista proprio in Messico. Il colosso di Dearborn ha così destinato, o forse sarebbe meglio dire dirottato, oltre 700 milioni per l’espansione dello stabilimento di Flat Rock, in Michigan. Dove verranno prodotti nuovi modelli elettrici e a guida autonoma.

Realizzati in Messico i modelli meno redditizi

Ford investirà 4,5 miliardi di dollari nelle auto elettriche

GM e Toyota costrette a incassare

Ford accelera nella direzione della mobilità sostenibile