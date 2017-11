Chi è Vandana Shiva, cosa c’è da sapere sull’attivista indiana: vita, libri e citazioni

Poco più di un anno fa, davanti alla Corte delle Donne, in Sudafrica, Vandana Shiva condannò le scellerate strategie della globalizzazione neoliberista, rievocando le parole del Nobel per la pace Desmond Tutu, la sua profezia: "Avete già perso, noi possiamo proteggerci a vicenda, proteggere i nostri bambini e la nostra vita su questo pianeta. Il futuro non appartiene a voi, Mercanti di Morte, appartiene ai Protettori della Vita".

Una donna di scienza

Una passionaria

A cura di Marco Persico