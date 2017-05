Livia Pomodoro. Vorrei che Milano ospitasse la conferenza sul clima del 2020

Quando si parla di cibo e di alimentazione, di produzione come di distribuzione non si può dimenticare che stiamo approcciando un settore che da solo non può sostenersi. E quindi – da solo – non può dirsi sostenibile. Il cibo è un tema portante, ma si interseca con una serie di altri filoni imprescindibili che vanno da una risorsa preziosa come l’acqua alla salute della persona e del Pianeta su cui soggiorna ognuno di noi per un breve periodo di tempo. Per questo, anche il lavoro di una realtà come il Milan center for food law and policy presieduto da Livia Pomodoro e nato sullo spunto dello slogan di Expo Milano 2015, l’esposizione universale dedicata alla nutrizione, “Nutrire il Pianeta”, ha dovuto adattare il suo lavoro di ricerca e documentazione volto a portare avanti l’eredità, la legacy immateriale di Expo, allargandola alla seconda parte dello stesso: “Energia per la vita”. Perché “il diritto al cibo è strettamente legato all’intera sostenibilità del sistema”, afferma Pomodoro.

Milano ospita il primo forum internazionale sull’acqua, a settembre

L’acqua è l’architrave della sostenibilità

Milano capitale della sostenibilità