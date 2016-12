10 record positivi sull’energia che hanno segnato il 2016

Dopo l’Accordo di Parigi sembra che il mondo, un po’ meno i governi, si sia reso conto che puntare sulle rinnovabili sia un investimento economicamente vantaggioso, oltre che necessario per contenere i cambiamenti climatici. Il 2016 è stato senza dubbio l’anno in cui un cambio di marcia verso un sistema energetico fondato sulle rinnovabili si è dimostrato possibile, anche dal punto di vista economico. Le ultime analisi hanno evidenziato come il carbone sia ormai meno conveniente delle rinnovabili. Ma la strada è tutt’altro che in discesa, lo evidenzia la vittoria di Donald Trump e la continua pressione delle lobby dei petrolieri che faranno di tutto per arrestare questo processo. I 10 record positivi che hanno segnato questo 2016 nel settore dell'energia dimostrano che la macchina è avviata e non si può fermare.

1 Solare più economico del carbone

2 L’addio al carbone di Paesi Bassi, Canada e lo stop di Cina e India

3 Google consumerà solo energia rinnovabile

4 Bill Gates & Co. investono 1 miliardo di dollari in rinnovabili

5 Il movimento Divest raggiunge quota 5mila miliardi di dollari

6 Efficienza energetica un mercato da 221 miliardi di dollari

7 In India l’impianto fotovoltaico più grande al mondo

8 Negli Usa il primo impianto eolico offshore

9 Italia prima al mondo per utilizzo di energia solare

10 In Francia inaugurata la prima strada solare