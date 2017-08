8 alimenti a rischio per colpa dei cambiamenti climatici

Sembra che ogni giorno siano necessarie prove per mantenere alta l'attenzione sul tema dei cambiamenti climatici. Come se i milioni di dati che abbiamo a disposizione non fossero sufficienti. Il dato di oggi è 8. Otto. Come il numero di alimenti destinati a sparire per effetto dell'innalzamento delle temperature, delle piogge sempre più sporadiche, ma sempre più violente, della siccità che stanno mettendo in serio pericolo le coltivazioni di cereali, caffè e miele. Solo per citarne alcune. La rivista americana Good ha deciso di creare una lista dei Most wanted foods&beverages, i cibi e le bevande che potrebbero presto diventare ricercatissimi sulle tavole di mezzo mondo.

L'agave messicana

Da cui si ricava la tequila, potrebbe risentire indirettamente dei cambiamenti climatici. Stati Uniti e Unione europea stanno spingendo il governo messicano ad aumentare la coltivazione di granoturco per la produzione di biocarburanti. Sareste disposti a rinunciare anche solo a una di queste meraviglie? Sareste disposti a rinunciare a diverse sfumature del gusto per… per cosa? Per l'inerzia di pochi, per l'incapacità di chi decide, di trovare un accordo per salvare il nostro pianeta.