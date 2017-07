Dove sono i siti nucleari in Italia

L'8 e il 9 novembre 1987 l'Italia ha detto no all'energia atomica con il primo, storico referendum contro l'energia nucleare in Italia. Erano gli anni di Chernobyl e della corsa agli armamenti. Con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 è stata ribadita la volontà di non costruire centrali atomiche in Italia, che mandò in fumo i piani atomici del governo di allora. In Italia tuttavia esistono ancora sette siti nucleari noti, ex centrali elettriche e siti di stoccaggio.

Quali e dove sono i siti nucleari in Italia

Centrale nucleare di Caorso, Emilia-Romagna

Centrale nucleare di Latina, Lazio

Centrale nucleare del Garigliano, Campania

Tre depositi di scorie radioattive