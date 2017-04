Storia dell’Earth Day americano: come Gaylord Nelson ha fondato la giornata della terra

Erano gli anni del presidente Kennedy, gli anni dei Beatles in vetta alle classifiche e di Jimi Hendrix. Gli anni delle proteste contro la guerra in Vietnam. In quel periodo nasce l'idea della giornata della Terra: l'inizio di quello che oggi è diventato il moderno movimento ambientalista.

Dalle prime conferenze al primo Earth day