Strudel di spinaci

Ingredienti per lo strudel di spinaci

Per la pasta

130 g di farina integrale di farro

70 g di farina bianca

80 ml acqua

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale

Per il ripieno

2 porri

500 g spinaci

150 g formaggio tipo toma

1 uovo

noce moscata

sale e pepe

noci

semi di papavero

Preparazione

Unire le farine, Lavorarle con l’acqua tiepida, l’olio e un pizzico di sale, in modo da ottenere una pasta morbida ed elastica.

Lasciare riposare l’impasto per circa 30 minuti.

Per il ripieno, pulire e tagliare a rondelle i porri, lavare gli spinaci e saltare in padella per qualche minuto, fino a quando gli spinaci non siano appassiti.

Lasciate raffreddare il ripieno. Nel frattempo, grattugiare il formaggio. In un recipiente unire le verdure, il formaggio le spezie. A parte sbattere un uovo. Aggiungere la metà dell’uovo alle verdure, l’altra metà servirà a spennellare la pasta dello strudel prima di informare.