Da gennaio 2018 stop ai sacchetti di plastica anche per il reparto ortofrutticolo

Oltre ai sacchetti di plastica per la spesa già vietati nel 2011, presto diremo addio anche a quelli per la frutta, la verdura, il pane e tutti i prodotti “sfusi” acquistabili al supermercato. A stabilirlo è l’articolo 9-bis del decreto sulle “disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito in legge nell’agosto del 2017, che stabilisce che dal mese di gennaio del 2018 “possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento”.

Cosa prevede il decreto Mezzogiorno

Cosa cambia per gli italiani che fanno la spesa

Cresce l'attenzione verso la sostenibilità