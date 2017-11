Borough Market: il cuore di Londra presto senza bottiglie di plastica

Nei prossimi sei mesi le bottiglie di plastica da Borough Market, il mercato all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari forse più famoso di Londra, proprio a due passi dal London Bridge, saranno eliminate del tutto. Il piano è quello di far diventare questo grande mercato indipendente della capitale britannica il più sostenibile di tutto il regno unito. Come? Prevedendo fontanelle per l'acqua potabile disseminate lungo le strade di tutta l'area, ampia oltre 50 mila metri quadrati, e imballaggi compostabili per i 114 negozianti che vi lavorano.

Borough Market to become Britain's first to ban plastic bottles https://t.co/NxOONhTjB1 — Evening Standard (@standardnews) 23 agosto 2017

Troppe bottiglie di plastica nel Regno Unito

