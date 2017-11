Gli oceani coprono il 71 per cento della superficie della Terra. Rappresentano il principale elemento di regolazione del clima mondiale. Forniscono, su scala globale, il 50 per cento dell’ossigeno che respiriamo, assorbono il 90 per cento del calore in eccesso del Pianeta e circa il 30 per cento delle emissioni di CO2 dovute alle attività umane. Il loro ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici è dunque cruciale. Tuttavia, i governi di tutto il mondo non sembrano essersene resi conto in modo sufficiente.

The oceans play a key role in mitigating climate change, but they can't continue to accommodate the intense levels of pollution and warming that they have in the past. We must dramatically reduce emissions for the good of our oceans and planet. #COP23 https://t.co/BPn5lSTytj