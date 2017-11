Con gli occhi di un orso polare

Grazie a una videocamera in grado di resistere anche a temperatura estreme, come quelle dell’Artico, siamo finalmente in grado di scoprire per la prima volta come si svolge la giornata tipo di un orso polare. Da una prospettiva unica ed emozionante: la sua.

Come reagiscono gli orsi ai cambiamenti climatici

che vivono nella baia di Prudhoe, nello stato americano dell’Alaska,

un collare radio con all'interno una videocamera.

Lo scopo di questo esperimento condotto ad aprile è stato studiare come gli orsi polari reagiscono al cambiamento climatico e alla riduzione dell’estensione di mare ghiacciato dovuta a un aumento delle temperature.

La giornata tipo di un orso polare

Capire il punto di vista dell'orso