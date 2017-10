L’insostenibile leggerezza con cui consumiamo il suolo

Un'Italia sempre più fragile segnata da un insostenibile e crescente consumo di suolo, resa sempre più vulnerabile dal riscaldamento globale e da una gestione del territorio, urbanizzato e non, che non ha mai messo la prevenzione del rischio idrogeologico al primo posto. È questa la foto scattata da Ecosistema Rischio 2016, il rapporto Legambiente sul rischio idrogeologico in Italia. Le immagini dell’alluvione di Benevento dello scorso anno, in Campania, ma anche l’ondata di maltempo che lo scorso autunno ha colpito diverse città italiane come Olbia, Pisa, Cassino, solo per citarne alcune, sono difficili da dimenticare. Quelle immagini hanno dimostrato ancora una volta il grave problema del rischio idrogeologico legato ai cambiamenti climatici.

L'urbanizzazione delle aree a rischio idrogeologico

Le soluzioni per il futuro