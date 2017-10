Elezioni in Francia. Perché a perdere sarà l’ecologia

Tra una settimana esatta, domenica 7 maggio, gli elettori francesi saranno chiamati a scegliere il successore di François Hollande alla presidenza della Repubblica. A contendersi la poltrona dell’Eliseo saranno il candidato di centro Emmanuel Macron e la leader di estrema destra Marine Le Pen. Stampa, radio e televisioni transalpine hanno passato ai raggi x i loro programmi, giungendo alla conclusione, come sottolineato dal quotidiano Libération, che “la grande sconfitta del primo turno è stata l’ecologia”. Già nello scorso mese di febbraio, Nicolas Hulot- presidente dell’omonima fondazione ambientalista, nonché “inviato speciale” del governo alla Cop 21 di Parigi - aveva sottolineato come per alcuni candidati il tema appaia decisamente secondario. “Riassumendo per sommi capi - aveva spiegato - a destra si percepisce una reale indifferenza, se non un’avversione manifesta su alcune questioni”. Al contrario, “a sinistra dopo anni in cui l’ecologia è stata trattata con troppa superficialità, si nota un cambiamento”.

Marine Le Pen contro “l’ecologia punitiva” e per un “ambientalismo patriottico”

Macron e la strategia “di estremo centro”

Carbone, shale gas, nucleare: le proposte per la Francia

“Sull’ecologia Emmanuel ha bisogno di un aiutino”