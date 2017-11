Cos’è Fico, la città del cibo che apre a Bologna al pubblico il 15 novembre

È inutile girarci attorno. Non appena si entra in Fico (Fabbrica italiana contadina) l’effetto déjà vu è immediato e il primo pensiero è: “Sembra di stare a Expo”. E non c’è nulla di male o di strano nel rimanere impantanati nei ricordi perché chi ha voluto Fico, ha contributo al successo (almeno dal punto di vista commerciale) di Expo e ha pensato che se si è riusciti a portare decine di milioni di visitatori in sei mesi in Italia per mangiare e parlare di cibo, allora non c’è nulla di straordinario nel voler trasformare quell’esperienza in qualcosa di permanente che contribuisca sia al successo commerciale del made in Italy che al potenziamento del turismo straniero in Italia.

Il valore dell’accoglienza per Bologna

Cosa c’è dentro Fico?

Fico è anche formazione

Tutto bello finora, ma cosa c’è di sostenibile?

C’è l’esperienza di Last minute market