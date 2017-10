Glifosato, i governi europei rinviano la decisione

I paesi membri dell’Unione europea, chiamati a votare sulla possibilità di prolungare l’autorizzazione all’uso del glifosato - molecola fondamentale del pesticida Roundup, prodotto dalla multinazionale Monsanto -, hanno deciso di prendere tempo e di non esprimersi immediatamente. Il voto, previsto per la mattinata di oggi, mercoledì 25 ottobre, in seno al comitato Paff (Plants, Animals, Food and Feed) è stato infatti procrastinato ad una prossima riunione, la cui data non è stata per ora comunicata.

Ieri il voto del Parlamento europeo e il colpo di scena della Commissione

Ipotesi di autorizzazione all'uso del glifosato per tre anni con paletti