Ikea, al via da Salerno e Pisa il tour per presentare il bilancio di sostenibilità

Ha preso il via dall’università di Salerno il tour che sta portando Ikea Italia a presentare il proprio bilancio di sostenibilità in tutte le città in cui è presente. Dopo la “data zero”, presentata da Serena Dandini a Milano, e dedicata in generale ai dieci anni consecutivi del bilancio di sostenibilità, è partito l’itinerario che sta toccando tutte le altre 17 città italiane in cui è presente un negozio Ikea.

Salerno, l’incontro in università

I numeri di Ikea Salerno

I progetti di solidarietà

Ikea Pisa, il negozio più nuovo e più efficiente