Il 3 dicembre è la Giornata mondiale delle persone disabili

Le barriere fisiche possono essere un ostacolo insormontabile per una persona disabile, ma le barriere culturali sono ancora più difficili da abbattere. Proprio per sgretolare queste barriere il 3 dicembre si celebra la Giornata mondiale delle persone disabili istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza e mobilitare il sostegno per i problemi critici relativi alla inclusione delle persone con disabilità nella società e nella sfera lavorativa.

Il tema del 2016

Abbattiamo le barriere (non solo) architettoniche

Quanti disabili ci sono al mondo

La disabilità in Italia