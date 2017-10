L’inquinamento dell’aria potrebbe causare 9 milioni di morti nel 2060

Se il mondo non agirà in modo efficace per contrastare il problema, l’inquinamento atmosferico potrebbe arrivar a causare da sei a nove milioni di morti premature all’anno nel 2060. E - in termini di cure mediche, calo dei rendimenti agricoli e giorni di malattia dei lavoratori - potrebbe costare circa l’1 per cento del prodotto interno lordo mondiale. Ovvero circa 2.600 miliardi di dollari all’anno.

L’inquinamento dell’aria costerà 2.600 euro a testa

I morti potrebbero triplicare rispetto ad oggi

Immagine di apertura: ©wili hybrid/Wikimedia Commons