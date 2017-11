Land grabbing in Africa, il caso del Madagascar

Il Madagascar è uno stato del continente africano che ospita una biodiversità ricca e unica al mondo. La posizione isolata ha fatto sì che sul suo territorio si sviluppassero specie viventi che non si trovano in nessun’altra parte del mondo. Il fenomeno del land grabbing, l’accaparramento delle terre per far spazio a un’agricoltura intensiva, ha quindi causato momenti di grande tensione nel Paese dove si sono verificati alcuni degli episodi più controversi e studiati al mondo. Come il caso Daewoo Logistics Corporation del 2008 e il caso Tozzi Green del 2012.

Dall’eredità delle terre al land grabbing in Africa

Il caso Daewoo Logistics Corporation

Il caso Tozzi Green

Verso un sistema alimentare sostenibile