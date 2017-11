Il massiccio di Uluru è sacro per gli aborigeni d’Australia, non può più essere sfruttato “come Disneyland”

Il massiccio di Uluru, in Australia, non potrà più essere "conquistato" dal 26 ottobre 2019, in occasione del 34esimo anniversario che ricorda la sua restituzione ai legittimi proprietari: i popoli indigeni. Per loro, infatti, Uluru è un luogo sacro e da tempo chiedevano che venisse salvaguardato dal turismo senza controllo.

An historic day for #seeUluru. Traditional owners to close the climb 26 October 2019 https://t.co/YWq3n7SNMK #respectculture pic.twitter.com/i2GETUYnHh — ParksAustralia (@Parks_Australia) 1 novembre 2017

Il parco nazionale Uluru-Kata Tjuta è patrimonio dell'Unesco