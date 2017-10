Ocean Cleanup diventa realtà. In Giappone ripuliranno l’oceano dalla plastica

Boyan Slat e il sindaco dell'isola di Tsushima, al largo delle coste del Giappone, hanno siglato l'accordo per realizzare il progetto pilota di Ocean Cleanup Array, ovvero la prima barriera galleggiante in grado di catturare la plastica. Lo fa sapere il ragazzo direttamente dalla pagina social del progetto. L'idea semplice ma geniale è del ventenne Boyan Slat, classe 1994, che ha pensato di sfruttare le normali correnti oceaniche per imbrigliare la plastica galleggiante attraverso una struttura con due bracci galleggianti della lunghezza di 2 chilometri. Il sistema più lungo mai realizzato in mare. La struttura sarà testata per circa due anni e la scelta di diventare un laboratorio a cielo aperto è stata presa proprio per ridurre l'inquinamento sull'isola. Ogni cittadino infatti produce più di un metro cubo l'anno di plastica.