Tommaso Fabbri di Medici senza frontiere: “Vi spiego come funzionano i salvataggi di migranti”

Presunti contatti con “persone a terra” in Libia, ipotetici trasferimenti di denaro, “sostegno” agli scafisti. Negli ultimi mesi sulle organizzazioni non governative che si occupano di salvare le vite dei migranti alla deriva nel Mediterraneo sono piovute accuse gravissime. Le parole del pubblico ministero Carmelo Zuccaro, della procura di Catania, sono sembrate macigni. Il magistrato ha parlato di “una proliferazione di unità navali posizionate dalle ong che si incaricano di salvare i migranti. Nei momenti di maggior picco, abbiamo registrato la presenza di tredici assetti navali. Ci siamo interrogati sul fenomeno e su come si possano affrontare costi così elevati senza disporre di un ritorno in termini di profitto economico”.

Today @g7 leaders will meet in #Sicily. We've a message for them: if you want to stop the tragedy at sea, provide #SAFEPASSAGE! #G7taormina pic.twitter.com/B0VNNVTwj1 — MSF Sea (@MSF_Sea) 26 maggio 2017

After 3 medical evacuations, we have now 1446 #people in this situation. We are asking support to transfer at least 400, but nothing so far. pic.twitter.com/IigZvznNSc — MSF Sea (@MSF_Sea) 26 maggio 2017