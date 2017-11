Sport drink e bevande energetiche. Fanno male? Ecco gli ingredienti

Si presentano con accattivanti pubblicità di performance sportive, bottiglie aerodinamiche, colori sgargianti e fosforescenti (dall'arancio al blu elettrico fino a un nuovissimo nero violaceo) sapientemente piazzate dagli esperti di product placement in ogni angolo degli scenari sportivi, in "gusti" fantasiosi. Sono le bibite inventate per lo sportivo, per chi si sente affaticato, per chi vorrebbe fare il pieno di energia. Sport drink, energy drink, bevande isotoniche, bibite energetiche, integratori di sali minerali, "indicati nell'attività fisica - recitano le etichette - e nelle pratiche sportive che comportano un'intensa sudorazione", "per fornire all'organismo un apporto di sali minerali".

Cosa contengono le bevande energetiche

Acqua

Sciroppo di glucosio, fruttosio, saccarosio

Acido citrico

Sali minerali

Aromi

Coloranti ed emulsionanti