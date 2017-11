Cellulite, cause e rimedi naturali per prevenirla e contrastarla

A livello estetico è una delle maggiori preoccupazioni, ovvero l’indesiderata cellulite. Colpisce soprattutto le donne, sia snelle, sia in sovrappeso, nella parte inferiore del corpo. È un disturbo che bisognerebbe affrontare sin dalle sue prime manifestazioni, per andare immediatamente alla radice del problema. La cellulite deriva da una cattiva microcircolazione dovuta a una serie di fattori e per prevenirla o attenuarla è necessario prendersi cura del proprio corpo 365 giorni all’anno e non solo nelle settimane antecedenti la vacanza al mare. Oltre ai consigli basilari che ormai si conoscono – tra cui seguire un’alimentazione sana ed equilibrata – è opportuno trattarla impiegando diverse strategie. Vediamo le principali.

Cos'è la cellulite

Le cause della cellulite

Rimedi naturali per contrastarla: massaggi linfodrenanti

Quando si fa la doccia, dirigere il getto dell’acqua sui piedi, risalire dalla parte esterna della gamba e scendere dalla parte interna. Ripetere più volte e usare possibilmente acqua fredda, per stimolare la reazione dell’organismo;

Quando, dopo la doccia, si applica un idratante per il corpo o un prodotto specifico anticellulite, farlo con un buon massaggio (salvo diversa indicazione sulla confezione). Iniziare dalla punta dei piedi e risalire lentamente fino all’inguine, con la mano aperta, appoggiandola al corpo in aderenza completa e in modo avvolgente. Poi riprendere dai piedi e ripetere più volte.

La pressione deve essere uniforme e non molto forte; bisogna avvertirla come gradevole, mai dolorosa.

sulla caviglia, subito sotto il malleolo interno;

sulla piega posteriore del ginocchio (cavo popliteo), appena verso l’esterno;

sulla parte anteriore della coscia, a metà strada tra ginocchio e piega inguinale; ripetete sulla parte posteriore, alla stessa altezza;

subito sotto l’articolazione del femore.

Gli oli da usare

Scrub

Il ginkgo biloba e altre erbe

Trattamenti con le alghe

Foto in evidenza © cellublue.com