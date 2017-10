La temperatura ambientale, lo stress, l’alimentazione e la sedentarietà fisica possono contribuire a impedirci di dimagrire e di raggiungere una forma fisica sana e duratura.

Per vivere bene e più a lungo l’attività fisica quotidiana e a intensità moderata e una corretta alimentazione sono due strumenti essenziali. Ma mangiare un po’ di tutto non è sufficiente per stare bene e correre sempre meglio. E’ necessario tenere a mente qualche piccola e semplice regola. Ogni giorno. Sei curioso di conoscerle? Scopriamole insieme. Recovery meal: sfruttare la prima mezzora che segue la seduta di allenamento, favorisce un più rapido ed efficace recupero energetico e muscolare. In questa finestra di tempo le sostanze consumate verranno veicolate con maggior rapidità ai muscoli coinvolti nello sforzo. Il tuo prossimo allenamento, parte da qui.