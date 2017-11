E-Mobility Report: numeri alla mano il punto sulla mobilità elettrica. Male l’Italia

Primo dato. Nel 2016 nel mondo si sono vendute 800mila vetture elettriche. Secondo dato. In Italia, appena 2.560, ossia lo 0,1 per cento del mercato nazionale. A dirlo il recente E-Mobility Report redatto dal Politecnico di Milano. Come si evince dai numeri, è evidente che nel nostro Paese la mobilità elettrica incontra serie difficoltà. Quello che manca lo abbiamo visto recentemente in un’intervista a Bruno Mattucci, ad di Nissan Italia che ha tracciato una roadmap ideale di ciò che costruttori e Governo potrebbero fare insieme per sostenere l’elettrificazione della mobilità. Qualcosa si è già mosso e recentemente sono state introdotte nuove norme al Codice della strada che almeno tutelano la sosta selvaggia sui parcheggi dedicati alla ricarica delle auto elettriche.

E-Mobility Report: In Italia manca una visione di sistema

L’elettrico da noi vale lo 0,1 per cento del mercato

Il mercato delle elettriche in Cina cresce del 118 per cento

In Europa sono Olanda e Norvegia i paesi più virtuosi

Nissan Leaf e Tesla Model S le best seller mondiali

Marchio per marchio come cambiano le strategie

In Norvegia fino a 20mila euro di incentivi

Punti di ricarica: 1,45 milioni nel mondo, 9mila in Italia

Lo sviluppo del Piano nazionale per la ricarica in Italia

Le colonnine? Ecco dove le vedremo aumentare

Perché la mobilità elettrica in Italia è un flop?