Pane raffermo – gustose ricette dolci e salate per riciclarlo

Il pane raffermo ha la consistenza ideale per le zuppe, perché rimane comunque corposo, anche quando viene a contatto con il brodo caldo. Non è raro che gli chef preparino in anticipo il proprio pane raffermo: tagliano a fette il pane ancora fresco e lo lasciano essiccare nei comuni sacchetti di carta per il pane per qualche giorno. Trovandosi invece all'ultimo momento alle prese con un pane già indurito, più "coriaceo", sarà sufficiente attrezzarsi di un buon coltello da pane, ricordandosi di inumidire la lama prima di tagliare. Lo spessore ideale della fetta "da inzuppare" è intorno al mezzo centimetro.

Ricette con il pane raffermo