Estate, i consigli per la dieta perfetta di cani e gatti

Caldo, afa e umidità sono compagni di viaggio durante l'estate, ma non sono certo le condizioni ideali per i nostri amici a quattro zampe, specialmente se costretti a vivere in città, fra cemento e strade trafficate. Anche dal punto di vista dell’alimentazione quotidiana, i mesi estivi impongono una riflessione. Saranno, infatti, necessari alcuni fondamentali accorgimenti per garantire alle bestiole di casa benessere e salute in attesa dell’arrivo dell’autunno. Senza dimenticare che, qualche volta, il caldo torrido può aiutare anche i quattrozampe a iniziare una dieta e a perdere finalmente i chili di troppo accumulati in inverno.

L'idratazione è primo passo in estate

Quanto bere per far star bene cani e gatti: i consigli

Un’integrazione naturale alla ciotola quotidiana

Quando estate fa rima con dieta