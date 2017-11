10 antiossidanti naturali per la salute e la bellezza

Nelle cellule del corpo umano avvengono processi biochimici che consumano ossigeno per la generazione di energia. Dal processo di utilizzazione dell’ossigeno, che viene definito ossidazione, si producono dei prodotti di scarto potenzialmente dannosi: i radicali liberi. Gli antiossidanti costituiscono un insieme chimicamente eterogeneo di sostanze capaci di contrastarne o annullarne l’azione ossidativa. In base alla natura della loro origine, i sistemi enzimatici antiossidanti possono essere suddivisi in endogeni, quindi prodotti dal nostro organismo o esogeni cioè, introdotti dall’esterno attraverso l’alimentazione o integratori specifici. Gli antiossidanti naturali, ampiamente presenti in alimenti, quali frutti e vegetali, sono essenzialmente suddivisi in tre gruppi: le vitamine, i composti fenolici e i carotenoidi.

Glutatione

Vitamina C

Vitamina E

Polifenoli

Coenzima Q10