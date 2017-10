Il legame tra migrazioni e cibo: quando la fame muove più delle guerre

L’insicurezza alimentare è una delle principali ragioni per cui le popolazioni lasciano le proprie terre di origine. Sarà questo uno dei nodi cruciali affrontati durante l’ottavo Forum internazionale su alimentazione e nutrizione della Fondazione Barilla center for food and nutrition (Bcfn), in programma il 4 e il 5 dicembre presso il Pirelli Hangar Bicocca di Milano. Un tema tanto più interessante in quanto coincidente con quello scelto dalla Fao per la Giornata mondiale dell’alimentazione 2017 (16 ottobre): “Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo in sicurezza alimentare e sviluppo rurale”. Incaricata da Bcfn di analizzare il fenomeno delle migrazioni nell’area euro mediterranea in relazione a food e sistemi alimentari è stata la società di ricerche geopolitiche MacroGeo, presieduta da Lucio Caracciolo. La presentazione alla stampa del programma del forum di dicembre è stata l’occasione per lui, come per gli altri relatori coinvolti nel dibattito, per anticipare alcuni interessanti dati emersi dai nuovi studi.

Migrazioni e cibo: la fame che muove il mondo

L'integrazione passa anche per il cibo

Forum internazionale su alimentazione e nutrizione Bcfn 2017: il programma

I paesi più virtuosi nel nuovo indice di sostenibilità alimentare

Food Sustainability Media Award: un premio per le eccellenze del giornalismo